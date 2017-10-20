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Lexus за 6 млн рублей угнали у финдиректора коммерческой фирмы на Арбате

Москва
20 октября, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Сумма материального ущерба превысила 6 млн рублей

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Неизвестные угнали на Арбате автомобиль за 6 млн рублей у финансового директора коммерческой компании. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В минувший четверг в полицию обратился 35-летний финансовый директор одной из коммерческих компаний. Мужчина сообщил о краже автомобиля в районе дома 18 стр. 1 по ул. Арбат", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место полицейские установили, что в ночь на четверг неизвестный украл автомобиль Lexus. "Размер материального ущерба составил около 6 млн 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Кража", - добавили в пресс-службе.

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