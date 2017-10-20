Московский метрополитен до конца года переоденет кассиров в новые костюмы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен вводит новую рабочую форму для своих кассиров. Обновленный рабочий костюм уже носят кассиры 66 станций, еще на 140 станциях новую форму введут до конца 2017 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Кассиры получили 280 комплектов новой одежды, планируем выдать еще три тысячи. До конца года в едином стиле будут одеты работники касс на всех станциях метро", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Отмечается, что рабочий костюм выполнен в фирменных цветах метрополитена - красном, белом и сером. В комплект входят красные жакеты, серые юбки и брюки, красные головные уборы и красно-белые шейные платки.

Московский метрополитен также ввел единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков в подземных переходах. Правила касаются оформления витрин, дверей, вывесок, освещения.