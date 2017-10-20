Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский метрополитен до конца года переоденет кассиров в новые костюмы

Москва
20 октября, 9:22 UTC+3

Новую форму уже получили 280 работников столичной подземки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен вводит новую рабочую форму для своих кассиров. Обновленный рабочий костюм уже носят кассиры 66 станций, еще на 140 станциях новую форму введут до конца 2017 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Кассиры получили 280 комплектов новой одежды, планируем выдать еще три тысячи. До конца года в едином стиле будут одеты работники касс на всех станциях метро", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Отмечается, что рабочий костюм выполнен в фирменных цветах метрополитена - красном, белом и сером. В комплект входят красные жакеты, серые юбки и брюки, красные головные уборы и красно-белые шейные платки.

Московский метрополитен также ввел единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков в подземных переходах. Правила касаются оформления витрин, дверей, вывесок, освещения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: США впервые признали применение террористами химоружия в Идлибе
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламе
6
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
7
Lexus за 6 млн рублей угнали у финдиректора коммерческой фирмы на Арбате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама