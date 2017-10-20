СК проверяет случай наезда таксиста на полицейского в аэропорту Домодедово

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следователи СК начали доследственную проверку по факту наезда таксиста на сотрудника полиции в аэропорту Домодедово.
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, "утром 19 октября сотрудник патрульно-постовой службы подошел к водителю такси, осуществлявшего высадку пассажиров, и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность. Водитель такси отказался выполнить требование сотрудника полиции, сел в автомобиль и начал движение в его сторону, протащив на капоте несколько метров".
В настоящее время местонахождение такси и личность водителя установлены.