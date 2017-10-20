Мосгосстройнадзор выдал разрешение на модернизацию Детского зоопарка

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк получил разрешение Мосгосстройнадзора, действующее до ноября 2018 года, на реконструкцию и строительство новых модулей на своей территории Детского зоопарка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство и реконструкцию Детского зоопарка на территории Московского зоопарка на Большой Грузинской улице, вл. 8 в центре Москвы", - приводит пресс-служба слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
В рамках обновления территории предполагается соблюсти современные требования по содержанию животных. Детский зоопарк будет приспособлен для посещения в любую погоду и время года. Станет возможным проводить образовательные и культурно-просветительские мероприятия разного формата, отметили в Мосгосстройнадзоре.
"Все новое строительство, а также решения по благоустройству предполагаются на существующей площадке Детского зоопарка со стороны Садово-Кудринской улицы. Часть зданий подлежит реконструкции", - отмечается в сообщении ведомства. Общая площадь новых и реконструируемых объектов составит около 2 тыс. кв. м. Объект будет строиться за счет средств городского бюджета.
Как ранее сообщал ТАСС, обновленный "детский зоопарк" планируется открыть весной 2018 года.
Ранее Москомархитектуры называло ключевым элементом реконструкции павильон информационного центра со стеклянным помещением кафе. Фасады павильона сделают необычными: поверх остекления их украсят ярко-оранжевыми металлическими трубами. Решетку из таких же труб разместят и вокруг овального стеклянного павильона, предназначенного для выставок и продажи сувениров.
По данным Мосгосстройнадзора, помимо этого, в ходе работ территорию "детского зоопарка" разделят на функциональные зоны. Появятся входная зона отдыха около входа с основной территории зоопарка. Будет построено здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, где дети смогут пообщаться с животными.
Другие группы запланированных конструкций - экспозиция "разнообразие домашней птицы", домики для животных и птиц, авиарий (большой вольер для птиц), всесезонная детская игровая площадка под открытым небом. Кроме того, будет обустроена игровая площадка для коз, открытый вольер с альпаками, фонтан, встроенный в мощение, питьевой фонтан и три пруда: для уток, гусей и лесной пруд с водными растениями.
Руководство зоопарка также задумало создание зоны отдыха около выхода на Садовую-Кудринскую улицу с магазином непродовольственных товаров, павильоном охраны и киоском.
По замыслу проектировщиков, будет создана разветвленная система пешеходных маршрутов, в том числе для маломобильных посетителей. Зоопарк устроит новые газоны, высадит кустарники, пересадит существующие деревья.