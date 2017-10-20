Мосгосстройнадзор выдал разрешение на модернизацию Детского зоопарка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк получил разрешение Мосгосстройнадзора, действующее до ноября 2018 года, на реконструкцию и строительство новых модулей на своей территории Детского зоопарка. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство и реконструкцию Детского зоопарка на территории Московского зоопарка на Большой Грузинской улице, вл. 8 в центре Москвы", - приводит пресс-служба слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

В рамках обновления территории предполагается соблюсти современные требования по содержанию животных. Детский зоопарк будет приспособлен для посещения в любую погоду и время года. Станет возможным проводить образовательные и культурно-просветительские мероприятия разного формата, отметили в Мосгосстройнадзоре.

"Все новое строительство, а также решения по благоустройству предполагаются на существующей площадке Детского зоопарка со стороны Садово-Кудринской улицы. Часть зданий подлежит реконструкции", - отмечается в сообщении ведомства. Общая площадь новых и реконструируемых объектов составит около 2 тыс. кв. м. Объект будет строиться за счет средств городского бюджета.

Как ранее сообщал ТАСС, обновленный "детский зоопарк" планируется открыть весной 2018 года.

Что обновят и построят

Ранее Москомархитектуры называло ключевым элементом реконструкции павильон информационного центра со стеклянным помещением кафе. Фасады павильона сделают необычными: поверх остекления их украсят ярко-оранжевыми металлическими трубами. Решетку из таких же труб разместят и вокруг овального стеклянного павильона, предназначенного для выставок и продажи сувениров.

По данным Мосгосстройнадзора, помимо этого, в ходе работ территорию "детского зоопарка" разделят на функциональные зоны. Появятся входная зона отдыха около входа с основной территории зоопарка. Будет построено здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, где дети смогут пообщаться с животными.

Другие группы запланированных конструкций - экспозиция "разнообразие домашней птицы", домики для животных и птиц, авиарий (большой вольер для птиц), всесезонная детская игровая площадка под открытым небом. Кроме того, будет обустроена игровая площадка для коз, открытый вольер с альпаками, фонтан, встроенный в мощение, питьевой фонтан и три пруда: для уток, гусей и лесной пруд с водными растениями.

Руководство зоопарка также задумало создание зоны отдыха около выхода на Садовую-Кудринскую улицу с магазином непродовольственных товаров, павильоном охраны и киоском.

По замыслу проектировщиков, будет создана разветвленная система пешеходных маршрутов, в том числе для маломобильных посетителей. Зоопарк устроит новые газоны, высадит кустарники, пересадит существующие деревья.