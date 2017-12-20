Температура около нуля и небольшие осадки ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Температура около нуля, облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве 20 декабря, в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно, днем местами небольшие осадки, по области, местами гололедица", - говорится в сообщении. Температура воздуха в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса, что выше обычной для такого времени температуры на 5,5 градуса.

Ожидается юго-восточный ветер до 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Предстоящей ночью возможны небольшие осадки, туман и гололедица, ветер юго-восточный до 2-7 м/с.