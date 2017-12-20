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Сотрудников дорожного патруля в Москве с нового года пересадят на пикапы

Москва
20 декабря, 17:00 UTC+3

Ранее экипажи передвигались на седанах, новые автомобили будут доступны им с 1 января

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники службы дорожного патруля, которая начала работу в столице в этом году для оперативной помощи автомобилистам на дорогах, с 1 января будут передвигаться на пикапах. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"Ранее экипажи передвигались на автомобилях Huindai Solaris. С 1 января мы выходим на совершенно другой уровень, чтобы решать более сложные задачи, для этого будут создавать новые экипажи, которые начнут передвигаться на более мощных машинах, пикапах Volkswagen Amarok. Наша задача - надо максимально быстро освобождать проезжую часть после ДТП, кого-то надо "заправить", колеса поменять. Единственная сложность - нас нельзя вызвать", - сказал он.

По словам Юрьева, ежедневно экипажи службы проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют инфраструктуру, помогают при ДТП, регулируют дорожное движение, помогают сотрудникам экстренных службам на местах ЧС. Переоснащение позволит инспекторам возить с собой громоздкое оборудование, необходимое для ликвидации последствий ДТП.

В перспективе новые транспортные средства оснастят квадрокоптерами для анализа дорожной ситуации. "Это будет сделано там, где мы не можем проехать или проанализировать потоки, с высоты птичьего полета это удобнее", - пояснил Юрьев, добавив, что полученную информацию можно будет использовать в качестве дополнительной доказательной базы при разборе ДТП.

Он отметил, что в Москве работают пять экипажей патруля, в каждом из которых по два инспектора. В следующем году штат будет расширен до 30 экипажей для охвата всей территории города.

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