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На новогодних праздниках в Москве пройдут бесплатные кинопоказы комедий Гайдая

Москва
21 декабря, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Также в праздники пройдет ретроспектива фильмов Ларисы Шепитько

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кинотеатры сети "Москино" бесплатно покажут фильмы Леонида Гайдая в честь 95-летия со дня рождения режиссера. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, показы пройдут с 1 по 8 января.

"Девять самых известных комедий Леонида Гайдая покажут в кинотеатрах "Искра", "Вымпел", "Молодежный", "Березка", "Тула", "Юность", "Сатурн", "Полет", "Спутник" и "Салют". Ретроспектива приурочена к 95-летию со дня рождения режиссера", - говорится в сообщении.

Посетители кинотеатров смогут посмотреть такие всенародно любимые картины, как "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.

Также в новогодние праздники пройдет ретроспектива кинокартин советского режиссера Ларисы Шепитько: зрители увидят фильмы "Восхождение", "Крылья", "Ты и я" и "Прощание".

Список и время сеансов можно узнать на сайте "Москино".

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