На ВДНХ открылась тюбинговая горка

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Большая тюбинговая двухуровневая горка "Ракета" открылась в субботу в Москве на ВДНХ. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ВДНХ продолжает всех удивлять.

"ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, самая большая горка в мире", - сказал Собянин на открытии аттракциона.

У тюбинговой горки два спуска - длиной 180 и 120 метров. Высота стартовой площадки большого склона составляет 20 метров, малого - 12 метров.

"Я думаю, что ВДНХ будет самым посещаемым и популярным в новогодние праздники [местом в Москве]", - сказал градоначальник. По его словам, ВДНХ сейчас посещают тысячи людей.