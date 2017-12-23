Собянин открыл после реставрации "Дом культуры" на ВДНХ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл после реставрации павильон "Дом культуры" на ВДНХ.

"ВДНХ ни на минуту не останавливаясь работает по реконструкции и реставрации памятников культуры. Таким памятником замечательным является "Дом культуры", который за свою историю, за свои 60 лет не изменил своего назначения", - сказал столичный градоначальник.

Он поблагодарил всех реставраторов, участвовавших в работах, и выразил надежду, что обновленный павильон "будет культурным центром ВДНХ".

Реставрационные работы проводились в павильоне впервые со дня открытия. Были проведены работы по устройству кровли, отделке фасада, восстановлению элементов наружного и внутреннего лепного декора. Также специалисты реставрировали двери и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные сети, восстановили сцену и танцевальную площадку. Кроме того, было проведено благоустройство прилегающей территории.

"Дом культуры", построенный в 1954 году, - объект культурного наследия федерального значения. За свою историю павильон никогда не изменял своего назначения: оставался центром культуры и художественной самодеятельности. В нем открыты творческие кружки, проходят концерты, спектакли, детские праздники и вечера отдыха.