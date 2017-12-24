Около 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 50 рейсов в аэропортах Московского авиаузла отменены или будут выполнены с опозданием, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 12:25 мск, самое большое число рейсов задержано в аэропорту Шереметьево - 24, во Внукове - пять рейсов. В Домодедове 14 рейсов задержаны и шесть рейсов отменены.

В Москве 24 декабря ожидается мощный снегопад, на дорогах гололедица. Как сообщили ранее в Гидрометцентре России, дневная температура воздуха в столице составила 0...-2 градуса. Ветер днем будет западный 5 - 10 м/с, местами с порывами до 16 м/с.