Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин поручил обеспечить бесперебойную работу аварийных служб в новогодние праздники

Москва
26 декабря, 13:30 UTC+3

Мэр отметил, что в праздники на площадках столицы соберутся миллионы людей, в связи с чем необходимо "обеспечить бесперебойную работу инфраструктура города"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заместителям обеспечить бесперебойную работу аварийных служб города во время новогодних праздников.

"В праздничные дни намечены сотни мероприятий, на площадках Москвы будут сосредотачиваться миллионы людей - и москвичей, и гостей столицы. Прошу всех работать в оперативном круглосуточном режиме, обеспечить бесперебойную работу инфраструктура города", - сообщил столичный градоначальник во вторник на оперативном совещании правительства Москвы. 

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, в городе проведена полная подготовка топливно-энергетического хозяйства к работе в условиях повышенных нагрузок, усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания людей. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама