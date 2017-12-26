Собянин поручил обеспечить бесперебойную работу аварийных служб в новогодние праздники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заместителям обеспечить бесперебойную работу аварийных служб города во время новогодних праздников.

"В праздничные дни намечены сотни мероприятий, на площадках Москвы будут сосредотачиваться миллионы людей - и москвичей, и гостей столицы. Прошу всех работать в оперативном круглосуточном режиме, обеспечить бесперебойную работу инфраструктура города", - сообщил столичный градоначальник во вторник на оперативном совещании правительства Москвы.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, в городе проведена полная подготовка топливно-энергетического хозяйства к работе в условиях повышенных нагрузок, усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания людей.