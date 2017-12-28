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МЧС предупреждает о сильном гололеде и тумане в Москве и Подмосковье

Москва
28 декабря, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения, а пешеходам - обозначить себя светоотражающими элементами

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Гололед и туман ожидается в ближайшее время на территории Москвы и Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман", - сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями. Пешеходам при движении по краю проезжей части во время тумана необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

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