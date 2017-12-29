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Остается перекрытым небольшой участок дороги на месте ДТП на Сходненской улице в Москве

Москва
29 декабря, 13:10 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Экстренные службы и сотрудники полиции работают на месте аварии

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта по-прежнему перекрыто на месте ДТП на Сходненской улице в Москве, где автобус въехал в остановку общественного транспорта, но на рядом находящихся улицах движение не затруднено. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Попавший в аварию автобус отбуксирован на спецстоянку, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и сотрудники полиции.

Ранее в столичном департаменте транспорта автолюбителей Москвы просили воздержаться от проезда по Сходненской улице, поскольку движение в этом районе было затруднено из-за ДТП. Водителей просили объезжать место ДТП по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.

Авария произошла у дома 37 на Сходненской улице. По данным ГУ МВД по Москве, водитель автобуса при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.

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