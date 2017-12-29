Мосгортранс объявил конкурс на покупку электробусов и создание системы их зарядки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" объявил конкурс на покупку 300 электробусов и системы зарядки для них. Машины поставят в течение 2018 года в рамках трех аукционов с общей стартовой ценой 31,5 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Контракт предполагает не только покупку электробусов, но и их сервисное обслуживание в течение 15 лет. "Как поручал нам мэр Москвы, уже в следующем году в городе появится абсолютно новый вид транспорта - электробусы. Мы, как обещали, объявили в этом году конкурс на поставку 300 экологически чистых автобусов на электрической тяге - будет проведено три аукциона по 100 единиц подвижного состава каждый со стартовой ценой 10,5 млрд рублей каждый [аукцион]", - привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Кроме того, производители будут обязаны поставить 98 зарядных станций. Ликсутов отметил, что с победителями аукционов заключат 15-летний сервисный контракт, согласно которому они должны будут полностью обеспечить работу подвижного состава и зарядных станций, неся за это финансовую ответственность.

Техническое задание предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Транспортные средства оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и обеспечат доступом к Wi-Fi.

Заряжаться электробус будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит порядка 40 км. Обязательным условием договора на поставку станет локализация производства подвижного состава в России.

Ликсутов добавил, что интерес к участию в аукционах проявляют "Группа ГАЗ" и компания "КамАЗ".