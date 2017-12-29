В Москве вновь побит температурный рекорд

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве поднялась в пятницу до плюс 3,7 градуса, превысив рекордное за 139 лет метеонаблюдений в России значение для 29 декабря. Фактические данные о погоде в Москве были опубликованы на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, к 21:00 в столице атмосферное давление равнялось 750 мм рт. ст., максимальная температура воздуха достигала плюс 3,7 градуса, а относительная влажность - 97%. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Ранее о возможности установления в пятницу нового температурного рекорда сообщал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.