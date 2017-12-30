Несколько улиц Москвы перекроют до 3 января из-за фестиваля "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта с 30 декабря по 3 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на сайте столичной мэрии.

"С 00:01 30 декабря до 15:00 3 января движение транспорта перекроют на улицах Тверской, Моховой и Охотный Ряд. А 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица впервые станет пешеходной. Это связано с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", - говорится в сообщении. На Тверской улице движение транспорта c 30 декабря до 3 января будет закрыто на участке между станциями метро "Маяковская" и "Охотный Ряд", на Моховой - от Воздвиженки до Тверской улицы, а улицу Охотный Ряд перекроют полностью.

Также в эти дни будут перекрыты участок улицы Большой Никитской от улицы Моховой до Романова переулка; участок Никитского переулка от улицы Тверской до дома 4, строения 1; участок Газетного переулка от улицы Тверской до дома 6; участок Брюсова переулка от улицы Тверской до дома 12; участок Леонтьевского переулка от улицы Тверской до Большого Гнездниковского переулка.

Нельзя будет проехать по участку Малого Гнездниковского переулка от улицы Тверской до Большого Гнездниковского переулка; участку Большого Гнездниковского переулка (в 70 метрах от Тверской улицы); Тверскому бульвару по направлению от Большой Никитой улицы до улицы Тверской; участку Тверского бульвара от Тверской улицы до Сытинского переулка; участку Сытинского переулка от Тверского бульвара до Большой Бронной улицы; участку Малого Палашёвского переулка от улицы Тверской до дома 6; участку Мамоновского переулка (70 метров от Тверской улицы).

Кроме того, для автомобилистов будет закрыт участок Благовещенского переулка (в 70 метрах от Тверской улицы); участок Старопименовского переулка от Тверской улицы до дома 8; участок Дегтярного переулка от улицы Тверской до Воротниковского переулка; участок улицы Малая Дмитровка от Дегтярного переулка до Страстного бульвара; участок Страстного бульвара от улицы Тверской до Большой Дмитровки.

С 06:00 31 декабря до 15:00 3 января будут перекрыты улица Петровка от Дмитровского переулка до улицы Охотный ряд; улица Петровские линии; Рахмановский переулок; улица Неглинная в направлении от Петровского бульвара до Рахмановского переулка; Крапивинский переулок; Малый Черкасский переулок; улица Ильинка; улица Варварка; улица Москворецкая; Большой Москворецкий мост.

О фестивале

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратятся в театральные подмостки, на которых ежедневно будут проходить представления, спектакли, концерты и мастер-классы. В новогоднюю ночь праздничная программа фестиваля продлится до 03:00.