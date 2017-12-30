Пасмурная погода и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Жителей столицы в последнюю субботу уходящего года ожидает облачность, небольшие осадки и до 2 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно; ночью местами небольшие осадки, туман; днем небольшие осадки", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, как ночью, так и днем термометры в Москве будут показывать от 0 до +2 градусов, что превышает норму в среднем на 8-10 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/c. Атмосферное давление днем составит около 748 мм ртутного столба.