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Пасмурная погода и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

Москва
30 декабря, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/c

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Жителей столицы в последнюю субботу уходящего года ожидает облачность, небольшие осадки и до 2 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно; ночью местами небольшие осадки, туман; днем небольшие осадки", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, как ночью, так и днем термометры в Москве будут показывать от 0 до +2 градусов, что превышает норму в среднем на 8-10 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/c. Атмосферное давление днем составит около 748 мм ртутного столба.

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