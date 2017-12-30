Аудиогид на китайском языке появился в московском парке "Зарядье"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Столичный парк "Зарядье" перевел аудиогид для самостоятельной прогулки по парку на китайский язык. Его аренда обойдется иностранным гостям в 400 рублей, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе парка.

"В парке "Зарядье" появился аудиогид на китайском языке. Его можно взять в павильоне "Медиацентр". Таким образом, в настоящее время в парке предоставлены аудиогиды на трех языках мира: русском, английском и китайском", - сказал собеседник агентства.

Аренда аудиогида для самостоятельной прогулки на русском языке стоит 350 рублей, на английском - 400 рублей. Посетители могут внести залог 1 тыс. рублей или предоставить документ, удостоверяющий личность.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, с 11 сентября доступ в парк свободный. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На территории представлены характерные для России ландшафтные зоны. В парке также разместились концертный зал, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.