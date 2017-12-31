Москва в новогоднюю ночь превратится в огромную праздничную площадку

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Центральной площадкой встречи нового года в Москве станет улица Тверская и главные столичные парки, где проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Впервые за много лет Тверская станет пешеходной, москвичи смогут посетить спектакли и концерты на театральную тематику, принять участие в конкурсах и мастер-классах, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Главная тема этого сезона - театры. Каждая из 22 городских зон отдыха будет оформлена в своем неповторимом стиле. Везде пройдут интересные концерты, постановки и перформансы. Основная программа в парках продлится до 2:00-3:00 1 января", - сообщается на сайте столичной мэрии.

Праздничная программа подготовлена в парках "Сокольники", на ВДНХ, в парке "Таганском", парке Горького, "Царицыно" и на Поклонной горе. На Тверской улице пройдут постановки детских сказок "Щелкунчик", "Снегурочка", "Каменный цветок", "Обыкновенное чудо", "Садко", "Руслан и Людмила". Посетители увидят выступления акробатов, воздушных гимнастов и известных музыкальных коллективов, пройдут различные мастер-классы. Для любителей спорта будет работать памп-трек, скалодром, боулинг, мини-гольф, площадка для фехтования и большой настольный футбол.

В новогоднюю ночь в парке "Сокольники" посетители смогут узнать, когда, где и как поставлены популярнейшие мюзиклы, ведущими праздника станут героини мюзикла Mamma Mia. Также гости смогут покататься на коньках и тюбинговой горке длиной 280 метров, увидеть выступления известных музыкантов.

"Главными темами новогодней ночи на ВДНХ станут мечта о космосе и межзвездных путешествиях, взаимодействие Вселенной и человека. В честь этого космонавты с Международной космической станции выйдут на связь, чтобы передать космический привет и поздравить гостей с наступающим праздником", - отмечается на сайте мэрии.

На Поклонной горе представители 32 стран - участниц чемпионата мира по футболу устроят "бразильский карнавал", бармен-шоу панамских коктейлей и сразятся в футбольном фристайле. Тематика площадки - "Сказки волшебного леса", на ней будет представлено 11 ледовых скульптур, 600 метров ледовых горок, шесть световых инсталляций и 40-метровый ледовый кремль.

В Таганском парке москвичи смогут "побывать" на "Квартирнике у Высоцкого", где запланирован творческий перформанс-попурри из ролей и песен артиста. Также посетители увидят музыкальный моно-спектакль о жизни Высоцкого, сказочную программу для детей "Алиса в стране чудес" на основе одноименного дискоспектакля, концерт музыкальной кавер-группы и DJ-сет с новогодними композициями.

Новогоднее убранство столицы

Площадки фестивалей украсили десятки новогодних елей, тысячи светодиодных лампочек, километры гирлянд, декоративные фонари и фигурки сказочных персонажей. "В этом году в украшении использовали множество световых элементов, это разнообразные гирлянды, фонарики, объемные скульптуры из светодиодных лампочек, цифры 2018, горящие золотым и серебряным светом. Все украшения, а также искусственные ели можно будет использовать многократно и применять для оформления праздничных площадок в будущем", - пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.

Одна из самых необычных новогодних елей - зеркальная - установлена в Парке Горького. Конструкция весит 35 тонн, ее высота составляет 12 метров, а диаметр - шесть метров. Она состоит из двух частей: снаружи новогоднюю ель сделали зеркальной, внутренняя ее часть собрана из светодиодов. В огромную инсталляцию можно зайти и оказаться под лучами яркого света.

При входе в парк "Сокольники" гостей встретят две кубические восьмиметровые ели, они сияют и переливаются разноцветными огнями в такт играющей в парке музыке. Самая необычная инсталляция в парке - "Северное сияние". В деревянных арках установили 220 светящихся колец разного диаметра, более тысячи строб-ламп и 500 светодиодных трубок, общая длина конструкции составила 100 метров. Вся иллюминация синхронизирована и создает эффект северного сияния.

В парке Победы на Поклонной горе появились уменьшенные копии всемирно известных памятников архитектуры. Высота каждой скульптуры составляет от 3 до 6 метров. В центре фестивальной площадки стоит ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями. Кроме того, к новогодним праздникам в парке Победы над чашами шести закрытых на зиму фонтанов установили фигуры вальсирующих пар, собранных из сотен лампочек-светодиодов. Высота четырех из них составляет пять метров, остальные - по три с половиной метра.

Где запустить фейерверки

Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в городе утвержден перечень из 76 площадок, с которых можно осуществлять запуск фейерверков. Они вместят в общей сложности более 30 тысяч человек.

Перечень мест для запуска опубликован на сайтах префектур и управ районов, интернет-ресурсе столичного подразделения МЧС и портале открытых данных. На информационных стендах на самих площадках можно найти ответственных за локацию лиц и инструктаж по запуску пиротехники.

"Всего в Москве функционируют 125 магазинов, где продаются пиротехнические изделия. Однозначно (покупать) не с рук, не с мобильных объектов, в магазинах подвальных. Должна быть четкая инструкция на русском языке, можно попросить сертификат соответствия и надо обращать внимание на срок годности", - сказал он.

Как будет работать транспорт

В новогоднюю ночь метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и 59 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно, отмечается на сайте мэрии. Пригородные поезда в ночь на 1 января продлят работу до 02:00, а все каникулы будут ходить по расписанию выходного дня. Автомобилисты смогут парковаться бесплатно на улицах столицы с 31 декабря по 8 января.

"В новогоднюю ночь будут работать 168 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта - автобусных, троллейбусных и трамвайных. По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30, а еще по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме. Интервал движения наземного транспорта в праздники составит 25-30 минут. За изменениями в расписании движения транспорта на конкретных маршрутах можно следить на сайте ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.

Из-за массовых праздничных гуляний на центральных улицах перекроют движение. До 15:00 3 января Тверская (от Охотного Ряда до Садового кольца) и Моховая улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд будут пешеходными.

Работу городского транспорта будут обеспечивать более 92 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы - службы департамента транспорта, московского метрополитена, ГКУ "Центр организации дорожного движения", ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". В праздничные дни на всех транспортных объектах - в метро, на МЦК, остановках, наземном транспорте и в электричках - усилят меры безопасности. Весь подвижной состав будут досматривать перед выходом на линию. Кроме того, усилят досмотр багажа и пассажиров, платформ, остановок, вестибюлей, подуличных переходов. Также будет увеличена частота проверок в отношении оставленных вещей и подозрительных предметов в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.