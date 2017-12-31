За пять часов до Нового года в московских парках стартовали праздничные мероприятия

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. За пять часов до наступления Нового года в московских парках стартовали праздничные мероприятия. Они продлятся вплоть до 03:00 мск [1 января] и, как обещают организаторы, не оставят равнодушным никого.

Зеркальные ели и световые скульптуры

Встречать новый 2018 год будут вечером 31 декабря и предстоящей ночью в 22 столичных парках. В каждом из них запланирована музыкальная программа с участием звезд эстрады и телевидения, а также многочисленные представления, конкурсы и развлечения. В 01:00 мск небо над всеми парками озарят праздничные фейерверки.

Оригинальным стало и праздничное оформление территорий. Так, в Парке Горького каждый посетитель сможет побывать внутри большой зеркальной елки. "Ее высота составляет 12 метров, а диаметр - шесть метров, снаружи она зеркальная, а внутри расположены 240 светодиодов",- пояснили ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк". Если зайти внутрь инсталляции, то окажешься под лучами яркого света. Здесь же, в ЦПКиО, можно прогуляться по световому лабиринту и сфотографироваться возле инсталляции с основными ингредиентами самого новогоднего угощения - селедки под шубой.

В "Сокольниках" гостей встречают две кубические восьмиметровые ели, переливающиеся разноцветными огнями в ритме играющей музыки. Самая необычная инсталляция в "Сокольниках" - "Северное сияние", представляющая собой установленные в деревянных арках 220 светящихся колец разного диаметра, свыше тысячи строб-ламп и 500 светодиодных трубок. "Общая длина конструкции, создающая своим синхронным мерцанием эффект северного сияния, составляет 100 метров",- отметил собеседник агентства.

Каждый из 22 столичных парков придумал свою концепцию оформления территории. "Мы нарядили 40 новогодних елей высотой от трех до 13 метров, которые порадуют посетителей разнообразием игрушек",- подчеркивают в дирекции. В этом году в украшении использовали множество световых элементов, которые затем будут неоднократно использоваться в будущем для праздничных площадок.

Квартирник, мандариновая вечеринка и ночные катки

При подготовке новогодних мероприятий организаторы старались сделать так, чтобы москвичи и гости столицы почувствовали праздничную атмосферу вне зависимости от того, находятся они в центре города или в парке возле дома. Так, в ЦПКиО 2018 год встретят на катке, где диджеи в режиме нон-стоп сыграют сеты с тематическими песнями. На танцплощадке в конце центральной аллеи появится инсталляция- предсказатель: гости парка смогут приложить ладонь к считывающему экрану и получить уникальное напечатанное предсказание на год. После боя Курантов и салюта на главной сцене с аудиовизуальным шоу, подготовленным командой Tundra, выступит российская электронная группа D-Pulse. "Площадь катка засверкает миллионами огней: на дорожках и аллеях появятся световые арт-объекты, а у входа на лед установят инсталляцию "2018", которую специально для парка создал художник Сергей Овсейкин",- рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

Мандариновая вечеринка запланирована в парке "Красная Пресня". Его украшают яркие декорации и оригинальные фотозоны, а мандариновые снеговики будут развлекать гостей и дарить им подарки. Вечер открывает выступление духового оркестра снеговиков, а продолжит шоу театра светового перформанса.

В парке "Северное Тушино" выступят певицы Юлия Бойко и Юлия HOLOD, а также кавер-группа "Radio Life". В исполнении диджеев под световыми лучами лазеров прозвучат танцевальные хиты различных жанров и направлений, лучшие произведения советской, российской и зарубежной эстрады.

В "Лианозово" для гостей создадут атмосферу мультфильма "Зима в Простоквашино" и подготовят концерт "Голубого огонька", а парк "Фили" превратится в "Снежный лес", где артисты уличного театра исполнят этюды и зарисовки из самых известных мировых сказок.

Гости парка "Сокольники" в новогоднюю ночь совершат "путешествие" в прошлое и узнают когда, где и как поставлены популярнейшие мюзиклы. "Каждый мюзикл презентуют танцевально-вокальными номерами, исполнителями которых станут вокалисты, участвовавшие в оригинальных постановках мюзиклов",- заметили в "Мосгорпарке".

Таганский парк посвятит эту новогоднюю ночь творчеству Владимира Высоцкого, 80-летие со дня рождения которого будет отмечаться в январе 2018 года. "Это будет праздничный квартирник с кавер-версиями песен Владимира Семеновича и тематическими мастер-классами",- говорит представитель парка. Атмосферу уютного "домашнего" праздника создадут и установленные на аллеях парка арт-объекты с 3D-проекциями, посвященными жизни и творчеству Высоцкого.

Вход бесплатный

"Вход в парки в новогоднюю ночь бесплатный, исключением является только посещение катков и прокат коньков",- напомнили в "Мосгорпарке". Собеседник агентства подчеркнул, что во всех парках будут продавать согревающие и прохладительные напитки, а также легкие закуски. Горячительные же напитки в парках распивать категорически запрещено.