Более 70 автобусных маршрутов в Москве начали работать без турникетов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 70 автобусных маршрутов перешли на бестурникетный режим работы в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", подобная мера позволит сделать посадку в транспорт более быстрой и удобной, а также сократить время в пути в среднем на пять минут.

"72 наиболее популярных автобусных маршрута перешли на бестурникетный режим работы. Теперь пассажиры могут заходить во все двери транспортного средства и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне", - сказали в пресс-службе.

Перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, опубликован на сайте Мосгортранса. В таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М" и все 10 маршрутов трамвайной сети на севере и северо-западе города.

ГУП "Мосгортранс" просит москвичей быть вежливыми, при посадке в бестурникетный автобус выпускать выходящих пассажиров и ответственно относиться к оплате проезда. В транспортных средствах, вход в которые осуществляется во все двери, усилен контроль.