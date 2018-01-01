Добровольцы в новогоднюю ночь накормили несколько сотен бездомных на московских вокзалах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Добровольцы православного движения "Курский вокзал. Бездомные, дети" совершили в новогоднюю ночь праздничный "рейд" по московским вокзалам, чтобы накормить бездомных. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель добровольческого движения, шеф-повар Данилова монастыря Олег Ольхов.

"Добровольцы приготовили в Даниловом монастыре 300 порций оливье, 120 литров куриного супа, 20 литров чая. При помощи благотворителей собрали несколько сотен подарков, в которые вошли шоколад, печенье, мандарины. Еще 200 подарков - с теплыми носками, шапками, перчатками и средствами личной гигиены. Все это раздали в новогоднюю ночь бездомным на Курском и Павелецком вокзалах", - рассказал Ольхов.

По его словам, поздравление бездомных в новогоднюю ночь проходит уже в 11-й раз и стало доброй традицией для многих прихожан православных храмов Москвы.

Ольхов отметил, что благотворительная акция по раздаче теплой одежды продолжится на Рождество 7 января в пункте выдачи вещей бездомным при храме апостола Иакова в Казенной слободе.

Движение "Курский вокзал. Бездомные, дети" существует с 2006 года. Сейчас волонтеры регулярно раздают горячую пищу бездомным на московских вокзалах, помогают восстановить документы, уехать в родной город или найти работу.