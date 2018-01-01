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Подозрительным пакетом на станции "Филевский парк" оказался кондитерский набор

Москва
1 января, 19:56 дата обновления: 1 января, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

В пресс-службе московского ГУ МВД сообщили, что на данный момент проверка завершена

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Подозрительным предметом, из-за которого проводилась проверка на станции метро "Филевский парк", оказался подарочный кондитерский набор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В пакете обнаружен кондитерский подарочный набор. Никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено", - сообщили в ведомстве. На данный момент проверка завершена.

Ранее источник ТАСС сообщил, что на станции метро был обнаружен бесхозный пакет. На место для его проверки выехали кинологи. 

"На станции "Филевский парк" обнаружен бесхозный пакет. На место направляются кинологи для его проверки", - сказал собеседник агентства. По его словам, предположительно, угрозы пакет не представляет, но принято решение дополнительного его обследовать.

На движение поездов инцидент не повлиял, станция работала в обычном режиме, но место находки было оцеплено.

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