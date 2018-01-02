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В Москве сотрудники пожарно-спасательного центра выезжали почти на 400 вызовов в Новый год

Москва
2 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

С 30 декабря по 2 января "спасены десять человек, оказана помощь 14, пострадали 12 человек"

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы 384 раза выезжали на происшествия во время празднования Нового года, с 30 декабря по 2 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы с 30 декабря по 2 января 384 раза выезжали на происшествия, из них 121 раз - на пожары и 263 раза - на оказание помощи населению столицы. За три дня спасены десять человек, оказана помощь 14, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в департаменте, более 1,3 тыс. спасателей и 300 единиц техники ГУ МЧС по Москве и столичного департамента ГОЧСиПБ ежесуточно дежурят в пунктах дислокации и в местах массовых гуляний населения по всей столице.

В департаменте настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и правила обращения с пиротехникой.

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