В Москве сотрудники пожарно-спасательного центра выезжали почти на 400 вызовов в Новый год

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы 384 раза выезжали на происшествия во время празднования Нового года, с 30 декабря по 2 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы с 30 декабря по 2 января 384 раза выезжали на происшествия, из них 121 раз - на пожары и 263 раза - на оказание помощи населению столицы. За три дня спасены десять человек, оказана помощь 14, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в департаменте, более 1,3 тыс. спасателей и 300 единиц техники ГУ МЧС по Москве и столичного департамента ГОЧСиПБ ежесуточно дежурят в пунктах дислокации и в местах массовых гуляний населения по всей столице.

В департаменте настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и правила обращения с пиротехникой.