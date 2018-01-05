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Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого мужчину

Москва
5 января, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

В момент ДТП сотрудник межмуниципального отдела МВД "Троицкий" был трезв

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Полицейский из Новой Москвы насмерть сбил перебегавшего проезжую часть МКАД мужчину. Об этом сообщили ТАСС 5 января в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером в минувшую среду на 41-м км МКАД находившийся в свободное от службы время полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД "Троицкий" на автомобиле Mazda совершил наезд на перебегавшего проезжую часть МКАД в неустановленном месте 20-летнего молодого человека", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что от полученных травм мужчина скончался.

"Полицейский в момент ДТП был трезв", - сказали в главке полиции.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заключил сотрудник пресс-службы.

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