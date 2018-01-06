В Москве в субботу ожидается до двух градусов тепла

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Москвичей в субботу, 6 января, ожидает пасмурная погода с небольшими осадками и до двух градусов тепла. Местами возможна гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно, небольшие осадки, местами гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем температура составит от ноля до двух градусов тепла, что превышает норму в среднем на девять-11 градусов. Ночью термометры в Москве будут показывать от минус одного до плюс одного градуса,

Ветер южный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление днем составит около 742 мм ртутного столба.