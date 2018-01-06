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Угроза взрыва в Домодедово и на трех московских вокзалах не подтвердилась

Москва
6 января, 17:53 дата обновления: 6 января, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

По данным источника, эвакуация на "заминированных" объектах на время проверки не проводилась

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и трех московских вокзалах оказались ложными. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, проверки проводились на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах.

"Все здания проверены кинологами. Подозрительных предметов не найдено, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация на "заминированных" объектах на время проверки не проводилась.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

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