Угроза взрыва в Домодедово и на трех московских вокзалах не подтвердилась

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и трех московских вокзалах оказались ложными. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, проверки проводились на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах.

"Все здания проверены кинологами. Подозрительных предметов не найдено, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация на "заминированных" объектах на время проверки не проводилась.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.