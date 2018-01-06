Полиция Москвы опровергла сообщения о драке футбольных фанатов с журналистами в баре

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла сообщения ряда СМИ о драке между журналистами и футбольными фанатами в баре "Все твои друзья" в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, для проверки информации экипажи полиции были направлены в кафе в Малом Гнездниковском переулке, 12.

"Никаких противоправных действий на момент прибытия полиции не было зафиксировано. Никто со стороны посетителей и администрации с заявлениями в полицию не обращался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится дальнейшая проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о драке в баре "Все твои друзья" между фанатами футбольного клуба "Спартак" и двумя журналистами.