Автомобилистам Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московским автомобилистам рекомендовали отказаться от личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий 7 и 8 января. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки в случае необходимости использования личных транспортных средств.

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. Так, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 мск воскресенья до 02:00 мск понедельника в регионе ожидается усиление северо- западного ветра с порывами до 20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также образование сильной гололедицы на дорогах.