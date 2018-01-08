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Источник: металлический ангар горит на севере Москвы

Москва
8 января, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Отмечается, что на территории склада могут находиться люди

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Металлический ангар горит на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о возгорании поступила по адресу: Коровинское шоссе, дом 35а", - сказал собеседник агентства. По его данным, горит металлическое здание площадью более 100 кв. метров.

"Произошло полное обрушение кровли здания. Существует угроза перехода огня на рядом стоящий склад. Тушение огня осложняется наличием силовых кабелей, которые находятся под напряжением", - сказал источник, отметив, что на территории склада могут находиться люди.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проверяют территорию склада на наличие людей.

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