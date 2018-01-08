МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пожар в ангаре на севере Москвы потушен, в результате пожара пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 01:43 мск пожар был ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Информация о пожаре в одноэтажном металлическом здании поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС в 00:52 мск. Пожар происходил в одноэтажном металлическом здании на площади 100 кв. м.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на севере Москвы горел металлический ангар на территории овощебазы. В результате пожара произошло полное обрушение кровли здания.