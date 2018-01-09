Пассажиропоток на МЦК в праздники вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в новогодние и рождественские праздники составил 1,39 млн человек, увеличившись почти в полтора раза по сравнению с показателями годичной давности, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги.

"В период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на Московском центральном кольце воспользовались 1,39 млн пассажиров, что на 441 тыс. больше, чем за аналогичный период годом ранее", - сказал представитель пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что для удобства пассажиров МЦК в новогоднюю ночь работало круглосуточно, а в рождественскую ночь время работы продлили до 02:00.

Московское центральное кольцо - 54-километровый кольцевой железнодорожный маршрут, интегрированный с метрополитеном, по нему курсируют 42 поезда "Ласточка". Для пассажиров переход в метро и обратно бесплатный в течение 90 минут. С 1 мая 2017 года интервал следования поездов в часы пик уменьшен до пяти минут, в остальное время - до 10 минут.