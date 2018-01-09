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Санавиация Москвы в прошлом году спасла почти 600 пострадавших

Москва
9 января, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Всего медбригады в 2017 году выполнили почти 900 заявок

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Санитарная авиация Москвы оказала помощь почти 600 пострадавшим за прошедший год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Авиа-медицинские бригады оказали помощь на месте и госпитализировали 578 человек за 2017 год", - сказал собеседник агентства.

Всего в 2017 году санитарные вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) вылетали на 897 заявок Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП). "В основном, санавиация вылетала на ДТП и другие ЧС, а также к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказали в департаменте.

Ежедневно на дежурстве находятся пять вертолетов МАЦ. В прошедшем году они привлекались на тушение таких крупных пожаров, как пожар в торговом центре "Рио", торговом комплексе "Синдика" и ночной пожар на складах в Северном Медведково.

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