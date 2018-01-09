Проживающая в Москве приезжая из Грозного обнаружила в квартире три пистолета с патронами

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Приезжая из Грозного обнаружила в квартире, в которой она проживает в Москве, три пистолета с патронами, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"В один из праздничных дней в полицию обратилась 48-летняя приезжая из Грозного, проживающая в квартире в доме № 47 на Пятницкой улице в Москве. Женщина сообщила, что в ходе уборки в квартире обнаружила под ванной три свертка с пистолетами и патронами", - сказал собеседник агентства.

Как установили прибывшие на место полицейские, в свертках находились три пистолета и несколько патронов к каждому из них. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия".