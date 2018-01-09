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Более 10 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве

Москва
9 января, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Отмечается, что в столице прошло более 300 мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 10 млн человек приняли участие в мероприятиях, прошедших в столице в новогодние праздники . Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на ВДНХ и площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 млн человек", - написал мэр.

Более 300 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы было подготовлено на различных площадках, в том числе на ВДНХ, в парке "Сокольники", Парке Горького, на Тверской улице. Также на 83 городских площадках с 22 декабря проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", который завершится 14 января. Столичные бульвары, площади и переулки превращаются в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы.

"Путешествие в Рождество" - крупнейший в Европе рождественский фестиваль. В прошлый раз его площадки посетили 12,2 млн человек.

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