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Свободное движение на улицах Москвы сохранится до 22 января

Москва
10 января, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Согласно прогнозу аналитика "Яндекс. Пробок", со следующей недели загруженность начнет расти

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Транспортные заторы вернутся в Москву после 22 января, когда большинство жителей возвратятся в город после новогодних и рождественских праздников. Об этом в среду сообщил ТАСС аналитик сервиса "Яндекс. Пробки" Леонид Медников.

"По опыту прошлых лет можно прогнозировать, что всю неделю после праздников загруженность будет небольшая. Уже на следующей неделе загруженность вырастет, а полностью на привычный уровень она вернется к третьей рабочей неделе, начиная с 22 января", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что свободное движение в первую рабочую неделю года сохраняется в связи с тем, что не все москвичи вернулись в город после новогодних и рождественских праздников. Так, в утренний час пик 9 и 10 января загруженность достигла лишь четырех баллов вместо привычных шести, а в середине дня держалась на уровне одного-двух баллов,  что на три-четыре балла меньше обычного. В вечерний час пик 9 января пробки оценивались в пять баллов вместо привычных 7-8 баллов.

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