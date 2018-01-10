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Более 150 отделений Почты России в Москве до конца января продолжат работать без выходных

Москва
10 января, 14:59 UTC+3

Пункты обслуживают посетителей с 8:00 до 20:00 мск по будням и с 9:00 до 18:00 по выходным

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 150 московских и подмосковных отделений Почты России, переведенные на продленный режим работы в предновогодний декабрьский период, продолжат работать без выходных и в январе. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В январе 2018 года 151 почтовое отделение Москвы продолжит работать без выходных дней. Увеличенный график работы позволит москвичам, вернувшимся после новогодних каникул, получить почтовые услуги качественно и в максимально удобное для клиентов время", - говорится в сообщении.

В Москве на продленный режим работы перешли 65 отделений Почты России: они обслуживают посетителей с 8:00 до 20:00 мск по будням и с 9:00 до 18:00 по субботам и воскресеньям. Кроме того, в столице находятся три круглосуточных отделения - на Мясницкой и Уральской улицах, а также на Смоленской площади. В Подмосковье на усиленный режим работы перешли 86 наиболее востребованных отделений почтовой связи.

Ранее 151 отделение "Почты России" увеличило часы работы в предновогодний пиковый период - с 1 по 30 декабря. Ознакомиться с полным списком работающих без выходных отделений можно на сайте компании.

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