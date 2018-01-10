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Новогоднее оформление в Москве полностью демонтируют до 3 марта

Москва
10 января, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

На праздничное украшение города потратили более 600 млн рублей

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют демонтировать новогоднее оформление в столице до 3 марта, сообщается в материалах к президиуму правительства столицы в среду.

"Элементы праздничного оформления города - световые и декоративные конструкции - начнут демонтировать с 28 февраля. Все работы по демонтажу новогоднего оформления планируется завершить к 3 марта", - говорится в материалах.

Кроме того, демонтаж новогодних и рождественских елей будет проведен в столице в период с 15 января по 18 января.

Ранее руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев сообщал, что в текущем году власти столицы потратили на новогоднее украшение города на 30% меньше средств, чем в прошлом году. Общие расходы составили 600 млн рублей.

К Новому году в Москве установили 266 елей и порядка 4 тыс. конструкций праздничного оформления.

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