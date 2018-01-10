Мэрия Москвы согласовала шествие в память о Маркелове и Бабуровой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты девять лет назад. Марш пройдет от Тверского бульвара до улицы Пречистенка 19 января, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Согласовано шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Оно пройдет 19 января с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Заявленное количество участников - до 500 человек", - сказал собеседник агентства.

Организаторы мероприятия хотят почтить память погибших, а также обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости к любым группам граждан.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.