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Мэрия Москвы согласовала шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Москва
10 января, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Шествие пройдет 19 января с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты девять лет назад. Марш пройдет от Тверского бульвара до улицы Пречистенка 19 января, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Согласовано шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Оно пройдет 19 января с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Заявленное количество участников - до 500 человек", - сказал собеседник агентства.

Организаторы мероприятия хотят почтить память погибших, а также обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости к любым группам граждан.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.

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