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Каток на ВДНХ превратят в ретротанцпол в честь Старого Нового года

Москва
11 января, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Посетители ВДНХ 14 января смогут принять участие в танцевальном флешмобе, а также в викторинах и конкурсах

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Легендарные песни 1980-х зазвучат 14 января - в Старый Новый год - на центральной площадке катка на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"Мы рады, что каток ВДНХ стал центральной площадкой для спортивного отдыха в столице. Мы предлагаем гостям Выставки самую разнообразную и необычную развлекательную программу, привлекаем и молодежь, и семейную аудиторию с детьми. Впереди нас ждет ностальгический праздник Старого Нового года - приглашаем всех окунуться в незабываемую атмосферу 80-х", - отметила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

На льду установят пять крупных дискошаров, диаметром от полутора до двух метров.

Гости праздника смогу разучить несколько известных движений дискотанцев, приняв участие во флешмобе. Также организаторы проведут тематические викторины и конкурсы. Для тех, кто захочет запечатлеть момент на снимке, будет работать специальная фотозона в стиле открыток 30-80-х годов, добавили в пресс-службе.

Старый Новый год (Новый год по юлианскому календарю) отмечают в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в России в результате календарной реформы 1918 года.

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