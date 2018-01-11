Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов

Москва
11 января, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Домодедово лидирует по числу задержек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аэропорт Внуково

Аэропорт Внуково

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 20 рейсов задерживаются в четверг в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Московского авиационного узла.

По состоянию на 13:30 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются пять рейсов, еще 12 отменены. В Домодедове задерживаются 14 рейсов и 11 отменены, во Внукове задержано два рейса.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 10 минут, вылетающих из аэропорта - 37 минут. В Шереметьеве среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 16 минут, вылетающих - 32 минуты. Во Внуково рейсы прибывают с задержкой в среднем в 6 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 19 минут.

По данным синоптиков, в четверг днем в Москве облачная погода, местами небольшой снег с гололедицей, до 3 градусов мороза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий: наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы президента РФ
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама