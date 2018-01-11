В московских аэропортах задерживаются более 20 рейсов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 20 рейсов задерживаются в четверг в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Московского авиационного узла.

По состоянию на 13:30 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются пять рейсов, еще 12 отменены. В Домодедове задерживаются 14 рейсов и 11 отменены, во Внукове задержано два рейса.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 10 минут, вылетающих из аэропорта - 37 минут. В Шереметьеве среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 16 минут, вылетающих - 32 минуты. Во Внуково рейсы прибывают с задержкой в среднем в 6 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 19 минут.

По данным синоптиков, в четверг днем в Москве облачная погода, местами небольшой снег с гололедицей, до 3 градусов мороза.