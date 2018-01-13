Победителям конкурса "Лидеры России" из Москвы предложат стажировку в правительстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москвичам - победителям всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" будет предложена стажировка в правительстве столицы, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

"Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения. Я уверен, что все финалисты - москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы", - заявил Собянин на церемонии открытия второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном.

Он добавил, что по итогам конкурса правительство Москвы переосмыслит подход к подбору кадров. По словам Собянина, из 89 тыс. участников конкурса 37 тыс. представляют Москву.

"Когда был объявлен этот конкурс, четно говоря, я скорее ожидал более формальную историю. И был очень приятно удивлен, что он проходит на самом высоком профессиональном уровне, и что в нем задействовано такое количество желающих. Это реальная новая традиция кадрового подбора и кадровой элиты", - сказал мэр Москвы.

Он добавил, что в Москве уже существует система подбора резерва управленческих кадров, но она не имеет такого масштаба как конкурс "Лидеры России".