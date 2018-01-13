Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля, "Газель" и легковушка столкнулись на МКАД, в аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На 34-м км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей - двух грузовиков, "Газели" и легкового автомобиля. В результате аварии три человека пострадали, одного из них - взрослого - в больницу эвакуировал вертолет Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших были заблокированы в автомобиле, их извлекли спасатели и госпитализировали.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.