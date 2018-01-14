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Автобус загорелся и попал в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Москва
14 января, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Автобус загорелся из-за неисправности, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Утром в воскресенье в районе дома номер 187 по Волгоградскому проспекту автобус загорелся, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, автобус не был рейсовым.

"В результате произошедшего никто не пострадал", - подчеркнул собеседник агентства.

Представитель столичного управления ГИБДД также отметил, что возгорание автобуса произошло до ДТП.

Источник в экстренных службах сообщил, что автобус вез детей в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.

"Возгорание произошло в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который вез школьников из Лыткарино в усадьбу Деда Мороза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для доставки детей будет направлен резервный автобус.

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