Из загоревшегося общежития в Новой Москве эвакуировали 15 человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пожар произошел в общежитии в Щербинке в Новой Москве, из здания были эвакуированы 15 человек. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах города.

"Возгорание произошло на четвертом этаже здания на улице Космонавтов, д. 14", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия пожарных из здания эвакуировались 15 человек.

"По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал", - отметил он.

В настоящее время возгорание ликвидировано, сказал собеседник агентства.