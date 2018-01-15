В камерах столичных СИЗО за год изъято 1 тыс. литров кустарного алкоголя

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 1113 литров спиртных напитков кустарного производства и 3,6 кг наркотиков изъято за 2017 год в ходе обысков в столичных СИЗО. Об этом сообщил начальник УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз на коллегии по итогам работы за 2017 год.

Кроме того, изъято почти 2,2 тыс. мобильных телефонов, 1,1 тыс. сим-карт, 637 зарядных устройств и наличные денежные средства в сумме 232 тыс. рублей.

Глава УФСИН потребовал для надлежащего перекрытия каналов поступления в камеры запрещенных предметов эффективнее применять оборудование для досмотров, средства видеонаблюдения и системы подавления сигналов мобильных телефонов.