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В камерах столичных СИЗО за год изъято 1 тыс. литров кустарного алкоголя

Москва
15 января, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Кроме того, в камерах обнаружено 3,6 кг наркотиков

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 1113 литров спиртных напитков кустарного производства и 3,6 кг наркотиков изъято за 2017 год в ходе обысков в столичных СИЗО. Об этом сообщил начальник УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз на коллегии по итогам работы за 2017 год.

Кроме того, изъято почти 2,2 тыс. мобильных телефонов, 1,1 тыс. сим-карт, 637 зарядных устройств и наличные денежные средства в сумме 232 тыс. рублей.

Глава УФСИН потребовал для надлежащего перекрытия каналов поступления в камеры запрещенных предметов эффективнее применять оборудование для досмотров, средства видеонаблюдения и системы подавления сигналов мобильных телефонов.

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