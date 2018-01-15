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Собянин открыл первый флагманский центр госуслуг "Мои документы"

Москва
15 января, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 15 января./ТАСС

МФЦ находится в ТРЦ "Афимолл-Сити" на Пресненской набережной

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 15 января./ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник открыл первый в Москве и России флагманский центр госуслуг "Мои документы", где, помимо традиционного набора услуг, можно будет получить, в частности, банковские и нотариальные.

Новый МФЦ разместился в ТРЦ "Афимолл-Сити" на Пресненской набережной.

"В городе в каждом районе свои МФЦ, которые предоставляют более 170 услуг, мы стремимся, чтобы эти услуги оказывались максимально быстро и качественно", - заявил Собянин журналистам после открытия МФЦ.

Он отметил, что средняя продолжительность очереди для получения госуслуги в центрах "Мои документы" составляет около трех минут.

"Сегодня мы открываем еще один проект, так называемый флагманский МФЦ, которые будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах - таких как здесь, в Сити, где ежедневно проходят десятки тысяч людей. Здесь помимо стандартных будут развиваться такие услуги, как банковские, услуги малому бизнесу, нотариальные и целый ряд других. Так что, я надеюсь, что новый проект придется по душе москвичам", - подчеркнул мэр города.

В новом МФЦ 51 окно приема, в нем работает 74 сотрудника. Он предоставляет более 170 госуслуг. Помимо стандартных, предоставляемых во всех центрах Москвы, в "Афимолл-Сити" можно получить такие услуги как регистрация транспортных средств, выдачу паспорта болельщика ЧМ по футболу 2018 года, услуги малого бизнеса. Кроме того, во флагманском центре расположены сервисы "Мое искусство" (театральная билетная касса), "Мои путешествия" (экскурсии и туры), "Мои фото" (фотоателье), "Мое здоровье" (медицинские услуги) и "Мой нотариус", а также стойка с "Яндекс.Такси".

С открытием флагманского центра в ЦАО начинается программа создания сети флагманских центров госуслуг в каждом административном округе Москвы. 

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