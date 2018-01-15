Услуга регистрации автомобилей появится в новых столичных МФЦ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Услуга по регистрации транспортных средств появится в новых столичных многофункциональных центрах "Мои документы" (МФЦ). Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый МФЦ открылся в понедельник, 15 января, в ТРЦ "Афимолл-Сити" на Пресненской набережной.

"Преимущество "флагмана" - больше услуг и сервисов по сравнению со стандартным районным центром, в частности, мы впервые в России начинаем осуществлять в МФЦ регистрацию транспортных средств. Это фантастически востребованная услуга. Ежегодно москвичи покупают и продают свыше 1 млн автомобилей. Здесь, в первом флагманском МФЦ мы сформируем новый стандарт комфорта регистрации машин, который затем будет распространен на остальные флагманские центры "Мои Документы", - сказал Собянин, слова которого приводит в понедельник пресс-служба столичной мэрии.

По его словам, для этих целей в паркинге ТРЦ "Афимолл Сити" оборудована площадка для осмотра транспортных средств.