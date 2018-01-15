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Москвичи за неделю сдали на переработку около 3 тыс. новогодних елей

Москва
15 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

В прошлом году на переработку поступило примерно в три раза меньше деревьев

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Жители Москвы за первую неделю акции "Елочный круговорот" сдали на переработку около 3 тыс. новогодних елей, это примерно в три раза больше, чем за все время акции в 2017 году, сообщили ТАСС в государственном природоохранном бюджетном учреждении "Мосприрода" в понедельник.

"Елочный круговорот" - это экологическая акция по приему новогодних елей на вторичную переработку. В 2018 году она стартовала 9 января и продлится до 1 марта 2018 года.

"Порядка трех тысяч елок сдали за первую неделю работы. В прошлом году активные жители принесли на переработку около 1 тыс. елей", - привели в учреждении слова заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.

По ее словам, собранные ели отправят на переработку. Полученную в процессе дробления щепу используют в качестве удобрения, а спилы стволов пригодятся для изготовления поделок в рамках детских экологических мастер-классов.

"Елочный круговорот" проводится по инициативе Мосприроды третий год. В 2018 году деревья принимают в 12 пунктах приема на особо охраняемых природных территориях Московского региона: в Бирюлево-Восточном, Вешняках, Ивановском, Измайлово, Крылатском, Кузьминках, Покровском-Стрешнево, Савелках, Теплом Стане, Хорошево-Мневниках, Ясенево и в Мытищах.

Зеленоградский административный округ и природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" будут перемалывать ели в щепу на своей территории, чтобы потом использовать ее в качестве удобрения или подстилки для животных. Из остальных пунктов приема деревья отвозят в Ульяновский лесопарк.

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