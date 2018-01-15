УФСИН по Москве создало службу обработки данных с браслетов помещенных под домашний арест

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве повышает контроль за помещенными под домашний арест, создав круглосуточную службу обработки данных с электронных браслетов. Об этом сообщил на коллегии столичного УФСИН его руководитель генерал-майор Сергей Мороз.

Он напомнил, что число подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в столице был избран домашний арест, в 2017 году выросло на 18,8%. Под домашним арестом в Москве находились 2,131 тыс. человек, что является самым большим показателем по всей России.

"Для решения вопроса повышения качества контроля за поднадзорными лицами в уголовно-исполнительной инспекции образована Служба обработки данных СЭМПЛ (системы электронного мониторинга поднадзорных лиц, так называемые электронные браслеты - прим. ТАСС), сотрудники которой круглосуточно осуществляют контроль за поднадзорными лицами", - сообщил Мороз.

Он напомнил, что СЭМПЛ применяют как к помещенным под домашний арест, так и к осужденным к ограничению свободы. В 2017 году эти две категории были охвачены применением технических средств надзора и контроля на 82%.